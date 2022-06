Appartamento in fiamme in via Fermi: donna salvata dai vigili del fuoco

Appartamento in fiamme al secondo piano di un condominio in via Fermi a Piacenza. Stando alle prime informazioni raccolte i vigili del fuoco, subito intervenuti sul posto con un’autoscala, avrebbero messo in salvo una donna, rimasta bloccata all’interno dell’abitazione. Ancora da chiarire le cause dell’incendio, scoppiato poco prima delle 16.00. Sul posto, oltre alla polizia, anche un’ambulanza della Croce Rossa.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà