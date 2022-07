Rifiuti in mezzo alla fiera, commerciante: “Raccolta dell’immondizia in ritardo”

Sacchi di immondizia, uno sopra l’altro, in mezzo ai banchi della fiera di Sant’Antonino. E’ lo scorcio che alcuni negozianti e passanti hanno ritrovato stamattina all’inizio del Corso, in centro storico a Piacenza, proprio in occasione della tradizionale festa del patrono. A segnalare il problema di decoro urbano è un commerciante della zona: “Alla partenza della fiera di Sant’Antonino, oggi, c’erano tante bancarelle e persone. Peccato, però, che la raccolta della spazzatura non sia pervenuta sul Corso. E dopo oltre due ore dalla comunicazione alla polizia municipale, i rifiuti non erano ancora stati rimossi”.

