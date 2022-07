Rivergaro e Niviano, torna il “Cinema sotto le stelle”: cinque eventi

Il 7 luglio prende il via la settima edizione della rassegna estiva “River, Cinema Sotto Le Stelle” del Centro di Lettura di Rivergaro. Gli appuntamenti aumentano, quest’anno saranno cinque e come di consuetudine il giovedì a partire dalle 21.30 e ad entrata libera. Le proiezioni si terranno a Rivergaro, nel giardino Anguissola di via don Veneziani, 64 e a Niviano di Rivergaro nel giardino di Via Alberoni, 3 presso la Parrocchia di S. Stefano. A grande richiesta, quest’anno ritornano i film per bambini.

Primo appuntamento, Rivergaro, giovedì 7 luglio ore 21.30 con “Liberi”. Secondo appuntamento a Rivergaro, giovedì 21 luglio ore 21.30 con “Il piccolo Yeti”, terzo appuntamento a Niviano, giovedì 4 agosto ore 21.30 con “Dio è donna e si chiama Petrunya”. Quarto appuntamento a Rivergaro, giovedì 18 agosto ore 21.30 con “Incontrerai l’uomo dei tuoi sogni”. Quinto e ultimo appuntamento a Niviano, giovedì 1° settembre ore 21.30 con “Ailo un’avventura tra i ghiacci”.

L’iniziativa nata dal Centro di lettura di Rivergaro APS, che ha voluto riportare la settima arte nel salotto più prestigioso della Val Trebbia e sostenuta dall’amministrazione comunale del comune di Rivergaro, che la patrocina e la sostiene fattivamente, è completamente gratuita, anche grazie alla disponibilità del giardino, e dalla parrocchia di Niviano. “Per la realizzazione della rassegna estiva ci si è avvalsi della collaborazione di associazioni della valle che hanno le stesse finalità nella promozione culturale del territorio, ArTre APS e il cinema Le Grazie” – spiegano gli organizzatori.