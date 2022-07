“A Muradolo bloccati in casa dagli abeti caduti”. Epicentro bufera nella Bassa piacentina

“Guardi, siamo bloccati in casa, qua non si passa”. Valentino Ziliani indica il vialetto pedonale della sua abitazione a Muradolo, frazione di Caorso. Gli abeti confinanti, abbattuti ieri dalle raffiche di vento, sono precipitati nel cortile privato della sua famiglia. “Le nostre auto non passano, mia moglie oggi è rimasta a casa dal lavoro”, dice il piacentino. “In giardino c’è un cavo elettrico pericolante, ancora carico di tensione – aggiunge Ziliani – ho allertato i vigili del fuoco”.

La Bassa piacentina è stata proprio la zona più martoriata dall’ondata di maltempo. “L’epicentro della bufera – fanno sapere i tecnici della Provincia – si è registrato a Cortemaggiore, Besenzone e Caorso. La perturbazione si è manifestata da ovest verso est. Le strade colpite, in particolare, sono quelle di Mottaziana, Cantone, Ziano e Statto, con la circolazione interrotta in seguito alla caduta di piante o cartelli stradali”.