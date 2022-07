Cade dalla moto in via Manfredi. Trasportato in gravi condizioni all’ospedale

Per cause ancora da chiarire un uomo in sella alla propria moto è caduto rovinosamente a terra riportando ferite serie. In base alle prime informazioni la caduta sarebbe stata causata dall’impatto con un’autovettura che si stava immettendo in strada.

L’incidente è avvenuto verso le 18.30 lungo via Manfredi a Piacenza, davanti alla scuola elementare Vittorino da Feltre. Sul posto sono intervenuti prontamente i mezzi del 118 che hanno trasportato il ferito, in condizioni gravi, all’ospedale Guglielmo da Saliceto di Piacenza.