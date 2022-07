Persona soccorsa in Trebbia domenica, i vigili del fuoco: “Non siamo stati allertati”

In merito alla notizia, riportata domenica scorsa da Liberta.it e relativa alla caduta di un 28enne piacentino sul greto del Trebbia a Pieve Dugliara, Conapo (il sindacato autonomo dei vigili del fuoco) ha diramato una nota nella quale viene messo in evidenza il “mancato allertamento degli stessi da parte della centrale operativa del 118 Piacenza Ovest, che – prosegue il comunicato – a quanto di è dato sapere non sapeva della presenza dei vigili del fuoco sul territorio o della necessità di doverli allertare. Vogliamo inoltre sottolineare ed evidenziare per l’ennesima volta che non riteniamo i vigili del fuoco l’unico ente da allertare, ma sicuramente il primo tutte le volte che si intraveda la necessità di un soccorso tecnico urgente, come ad esempio in questo intervento, caratterizzato dall’immediatezza della prestazione, come peraltro chiaramente previsto dalle leggi vigenti. Riteniamo – conclude la nota – sia un dovere fondamentale di ogni componente del soccorso riuscire a mettere in campo tutte le risorse nel minor tempo possibile e questo domenica, per l’ennesima volta, non è avvenuto”.

Conapo auspica la rapida attivazione di un tavolo tecnico che coinvolga tutti gli operatori del soccorso tecnico e sanitario, con l’obiettivo di “lavorare affinché queste problematiche non si verifichino più”.