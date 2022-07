Pugni e calci in faccia: violenta rissa tra giovani in strada a Carpaneto

Notte di autentica follia quella tra domenica e lunedì scorsi a Carpaneto, dove in via Leonardo da Vinci di un gruppo di giovani si sono affrontati in strada a suon di pugni e addirittura calci in faccia. Nel video della lite che sta circolando in queste ore si nota infatti un ragazzo che, colpito al volto da un calcio violentissimo sferrato da un rivale, si accascia a terra probabilmente privo di sensi. I contendenti, dopo la scazzottata (durata alcuni minuti), si sono dileguati e al loro arrivo i carabinieri non hanno trovato nessuno. Gli uomini dell’Arma hanno avviato le indagini per fare luce sull’accaduto.

