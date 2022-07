Da stasera tornano i “Venerdì Pontolliesi” tra musica e intrattenimento

Tornano anche quest’anno, a Ponte dell’Olio, in provincia di Piacenza, i “Venerdì pontolliesi”, tre serate di intrattenimento promosse dal Comune ed organizzate dall’associazione Ponteservice di Silvia Consani.

Tre serate evento che si terranno stasera, 15 luglio, il 22 e il 29 luglio. Dopo la prima edizione dello scorso anno e il buon successo riscosso, i “Venerdì pontolliesi” torneranno con intrattenimento diffuso e le isole musicali in via Veneto, la borgata del paese.

“Sulla falsariga dei mercatini che organizzavamo gli anni passati con i commercianti – informa Silvia Consani -, quest’anno, invece delle bancarelle, abbiamo puntato su enogastronomia e musica: nelle tre serate i bar della borgata offriranno animazione a tema con musica, buon cibo, ospiti e spettacoli”. Il tema di stasera sarà il rock. “Pont da l’Oli rock café” è il titolo della serata durante la quale tutti i bar proporranno menu a tema e ospiteranno gruppi musicali. Lungo la via si esibiranno ballerini di rock acrobatico. Il 22 luglio serata totalmente alla piacentina con “A sum fat atsé” con artisti di strada; il 29 luglio “CocoriPont” in cui via Veneto diventerà una grande discoteca a cielo aperto e si esibiranno le danzatrici “Ipanema”.