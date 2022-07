A caccia di reperti con il metal detector trova un bottone dell’esercito nordista

Trova un bottone dell’esercito nordista a Lugagnano e lo mostra ad uno storico che afferma essere probabilmente autentico. E’ accaduto qualche giorno fa. Autore del singolare rinvenimento in un campo della periferia di Lugagnano, Marino Longo che con il metal detector si diletta in ricerche. “Avevo sempre trovato soltanto della spazzatura” ci ha detto ma questa volta ho trovato questo bottone probabilmente risalente alla guerra di secessione. Il bottone è stato esaminato dal dottor Paolo Poponessi autore del libro “ Dixie storia italiana della guerra civile americana” in cui ha trattato di italiani che hanno combattuto in quel conflitto americano, consumatosi fra il 1861 e il 1865 e che aveva visti contrapposti gli stati del sud a quelli del nord. “Il bottone pare autentico, io non sono un esperto di uniformi, tuttavia da un primo esame sembra proprio essere un bottone appartenuto ad un ufficiale della guerra civile americana”.

TUTTI I DETTAGLI NELL’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTA’