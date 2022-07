Armato di coltello minaccia alcune persone: bloccato e portato in Questura

Armato di un coltello ha minacciato i presenti di un centro diurno di via Beati. I presenti comprensibilmente intimoriti hanno chiamato il 113. E’ accaduto intorno alle 17 di mercoledì 20 luglio. Gli agenti della volante accorsi sul posto hanno cercato di trattare con l’uomo armato di coltello e hanno anche mostrato il taser, ma alla fine è stato immobilizzato “alla vecchia maniera” e ammanettato. L’uomo è stato così condotto in questura; rischia una denuncia per minacce aggravate dall’uso di coltello e di resistenza a pubblico ufficiale.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà