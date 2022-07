Non ce l’ha fatta l’uomo di 73 anni caduto dal trattore a Comini di Vernasca

E’ deceduto nelle scorse ore l’uomo di 73 anni che lo scorso 9 luglio era rimasto gravemente ferito dopo essersi lanciato dal suo trattore in corsa, mentre si trovava nei campi. Secondo quanto ricostruito, l’agricoltore aveva perso il controllo del mezzo in un terreno ripido e per questo avrebbe deciso di lanciarsi a terra prima che il trattore si ribaltasse. Il 73enne aveva subito diversi traumi e fratture sia agli arti superiori che inferiori: ferite che purtroppo sono risultate fatali.

