Il 13 agosto a Morfasso torna la festa delle comunità piacentine nel mondo

Personalità di spicco provenienti da Stati Uniti, Argentina, Germania, ma più in generale da tutto il globo. Non potranno mancare sabato 13 agosto alla 26° edizione della festa delle comunità piacentine nel mondo, che in questo 2022 – dopo due anni di stop a causa della pandemia – si terrà a Morfasso, paese simbolo dell’emigrazione piacentina.

Piccola anteprima: a ricevere il premio come piacentino benemerito nel mondo sarà Luigi Casali, Capo di Stato Maggiore del Comando scuola dell’Aeronautica militare, Terza regione aerea. I nomi degli altri premiati verranno comunicati le prossime settimane.

L’evento, supportato dalla Provincia di Piacenza, dalla Proloco Morfasso e Proloco Casali, dal gruppo alpini di Morfasso e dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano, è nato con l’intento di premiare i piacentini che, con la loro attività, hanno tenuto alto il nome di Piacenza nel mondo. L’evento, presentato questa mattina nel palazzo della Provincia dal numero uno dell’associazione Piacenza nel mondo Giovani Piazza, dal sindaco di Morfasso Paolo Calestani e dal vicepresidente dell’ente di via Garibaldi Franco Albertini, è aperto a tutti.