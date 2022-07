Siccità, valutazione per altri rilasci dal Brugneto: attesa la risposta della Liguria

Si registra una lieve apertura della Regione Liguria per valutare ulteriori rilasci dalla diga del Brugneto a favore del nostro territorio. Lo fa sapere il sindaco di Piacenza Katia Tarasconi, dopo la videoconferenza di stamattina con l’assessore regionale alla protezione civile della Liguria Giacomo Giampedrone. Presenti – in collegamento – anche il presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e l’assessore regionale Irene Priolo.

La situazione della siccità, del resto, continua a preoccupare. E nei giorni scorsi, le dichiarazioni di Giampedrone al sito online Genova24 avevano reso impossibile pensare a un rilascio in più al Trebbia: “Ad oggi il Brugneto non è nelle condizioni di poter rilasciare cifre ulteriori rispetto a quelle che abbiamo già anticipato”.

I rappresentanti delle istituzioni locali, oggi, hanno dunque provato a ottenere qualche garanzia in più, perché la carenza d’acqua mette in serio pericolo il mondo agricolo (e non solo). Il sindaco Tarasconi comunica che è attesa una risposta da parte della Regione Liguria per domani mattina, in base al ricalcolo di alcuni dati idrici.