Entra in un bar, ordina panini e birre, poi dice di non avere un soldo: in questura

Un uomo è entrato in un bar del centro e ha ordinato panini e birre. Terminato il pasto, si è alzato e con supponenza ha detto al barista: “Chiamate pure il 113 perché tanto io non ho un centesimo e non posso pagare”. E’ accaduto l’altra sera. Al bar sono accorsi gli agenti della Volante che hanno condotto l’uomo in questura.

Il gestore del bar ha spiegato che il cliente era italiano: “Nel caso avesse chiesto qualcosa da mangiare perché aveva fame, ma non poteva pagare, lo avremmo accontentato – dice – si è invece comportato con arroganza e parlando con tono di sfida, certo che tanto le leggi italiane non gli avrebbero fatto nulla”.

Il barista ha poi espresso solidarietà al bar gelateria di via Taverna, che la scorsa notte ha subito la sgradita visita dei ladri.

