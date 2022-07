Scoperti dalla vicina mentre rubano in appartamento: due ladri georgiani in manette

Con molta pazienza posizionavano fascette negli stipiti di porte di appartamenti condominiali e poi si allontanavano per tornare dopo circa 24 ore. Se le fascette erano cadute significava che qualcuno era entrato in casa ed era necessario abbandonare l’obbiettivo. Se le fascette erano al loro posto voleva dire che nessuno era entrato in casa e si poteva agevolmente scassinare.

Con questa tecnica due ladri hanno scassinato la porta di un appartamento di via Emmanueli nella notte fra lunedì e martedì. Non hanno però fatto i conti con la vicina, che uditi i rumori prodotti dallo scasso ha telefonato al 113. I due, vistisi scoperti, hanno tentato la fuga ma sono stati arrestati. Si tratta di due georgiani di 52 e 48 anni. I due, accompagnati dagli agenti della volante, sono comparsi in tribunale. Il giudice ha convalidato gli arresti della polizia e disposto per loro il carcere.