San Lazzaro, i residenti: “Degrado e discarica a cielo aperto in via Stradiotti”

“Chiediamo l’intervento del Comune per ripulire il piazzale in via Stradiotti, alle porte di San Lazzaro”. Così alcuni piacentini segnalano la situazione di degrado e sporcizia nel parcheggio, frequentato da molti camionisti durante la notte. In effetti, l’area verde e i marciapiedi sono occupati da una distesa di immondizia: bottiglie di plastica, sacchetti, cartacce, fazzoletti, vetro e non solo. La voce dei residenti nel servizio del Tgl qui sopra, a cura di Thomas Trenchi.

