Bimbo di quindici mesi si ustiona con il caffè. All’ospedale in eliambulanza

Nel primo pomeriggio di oggi hanno vissuto attimi di grande paura i genitori di un bambino di quindici mesi che è rimasto ustionato – in base alle prime informazioni – dopo essere venuto a contatto con del caffè caldo. L’incidente è capitato all’interno di un’abitazione tra le colline dell’alta Val Trebbia.

I genitori hanno allertato immediatamente i soccorsi e – per velocizzare le tempistiche – hanno iniziato a scendere incontrando l’equipaggio della Pubblica assistenza Val Trebbia a Rovaiola, nel comune di Corte Brugnatella. Nei pressi della frazione è atterrata, in seguito, l’eliambulanza che ha trasportato il bambino all’ospedale Maggiore di Parma. Le condizioni del piccolo non sono gravi.