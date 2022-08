Scontro tra un’auto e una moto in località Diara di Rivergaro. L’incidente è avvenuto oggi pomeriggio all’ingresso del paese. Sul posto, i soccorritori sanitari che hanno trasportato il conducente della “due ruote” in ospedale a Piacenza: le sue condizioni non sono gravi.

