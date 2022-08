Ancarano: “Lampioni sempre accesi da settimane”. La segnalazione di un residente

“Inutile parlare di risparmio di energia e di crisi energetica se poi si lasciano i lampioni accesi anche di giorno. E non per qualche giorno, ma da non meno di tre settimane”.

La segnalazione arriva da Rivergaro, più precisamente da via Luigi Illica nella zona di Ancarano, dove alcuni punti luce della zona residenziale restano perennemente accesi sia di notte sia di giorno, anche quando non servirebbero. Una situazione che sembra stridere con gli inviti al risparmio dell’energia, a fronte dell’aumento dei costi che da oltre sei mesi sta colpendo l’Italia. Il Comune, intanto, spiega di aver fatto la sua parte ma si attende l’intervento della ditta.

A segnalare l’incongruenza è un cittadino che abita nella zona e che, ormai da settimane, vede le luci accese nella sua via.

TUTTI I DETTAGLI NELL’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTA’