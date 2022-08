A Borgonovo la partita a carte di Ferragosto finisce in rissa: due marocchini all’ospedale

È finita in rissa la partita a carte che due stranieri stavano giocando nel pomeriggio di Ferragosto a Borgonovo, in un bar di via Roma. Gli animi si sono scaldati: prima una parola di troppo, poi le minacce e infine le botte. Uno scontro molto violento, fermato dall’arrivo dei carabinieri della locale Stazione. Per i due marocchini la giornata si è conclusa al pronto soccorso a causa delle ferite che si sono inferti reciprocamente, la loro posizione è al vaglio delle forze dell’ordine.

