Borgonovo, l’hospice apre le porte ai pranzi per ospiti e operatori: Rames ai fornelli

Proseguono “i pranzi in hospice” organizzati dall’associazione “Amici dell’hospice” per ospiti e operatori della casa per le cure palliative di Borgonovo. Questa volta il cuoco d’eccezione è stato un ristoratore di Agazzano, Balakrishnan Ramesh Kumar, da tutti conosciuto come Rames: insieme alla sua famiglia e con l’aiuto di alcune volontarie dell’associazione ha preparato un gustosissimo pranzo. “Il menu – dicono gli organizzatori – era ispirato all’idea di quei piatti che fanno parte dei nostri ricordi, come la parmigiana di melanzane, il vitello in salsa tonnata e i frutti di bosco”. L’iniziativa solidale viene organizzata ciclicamente per avvicinare l’hospice al territorio e come momento di sensibilizzazione al tema delle cure palliative.

L’ARTICOLO COMPLETO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’ IN EDICOLA



© Copyright 2022 Editoriale Libertà