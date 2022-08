Lascia i gatti al sole in una piccola gabbia: condannato per maltrattamenti

Un piacentino è stato condannato per maltrattamenti di animali per aver appeso al sole una piccola gabbia contenente una dozzina di gatti.

I felini sono stati trovati in pessime condizioni (uno già morto) dalle guardie zoofile di Enpa in una struttura della Val D’Arda.

In tribunale è arrivato il decreto di condanna, che ha inflitto al responsabile una pena di 2mila e 500 euro di multa.

Il fatto era avvenuto a Vernasca nell’estate dello scorso anno.

