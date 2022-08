Gragnano, quasi ultimati i lavori al centro culturale, all’ex asilo e alle scuole

È un’estate di ponteggi e impalcature a Gragnano, per i tre grandi cantieri che stanno lentamente cambiando il volto del paese, dal centro culturale all’ex asilo, fino al palazzetto delle scuole. Se non ci saranno intoppi, entro fine anno tutte le opere saranno completate.

Dietro alle scuole, la struttura delle nuova palestra da un milione di euro è ormai conclusa. Uno dei cantieri più visibili è quello dell’ex cinema e centro culturale di Gragnano, accanto al municipio. Oltre al rifacimento dello strato isolante esterno della struttura, si sta provvedendo al rifacimento completo della copertura. Purtroppo sono stati necessari nuovi interventi perché la struttura si è rivelata più fragile del previsto. Il cantiere dovrebbe concludersi entro l’anno. L’ultimo intervento riguarda l’ex asilo del capoluogo, nei pressi della scuola materna: qui sono ormai in via di conclusione i lavori di messa in sicurezza del vecchio edificio – abbandonato da decenni – perché possa essere nuovamente messo a disposizione della cittadinanza.

