Crepe e distacco di intonaci. Preoccupano le condizioni del cimitero di Sarmato

Preoccupano le condizioni del cedimento di una parte del cimitero di Sarmato, da diversi giorni interdetta ai visitatori. A causa di profonde crepe e distacco di intonaci rilevate in uno dei passaggi di collegamento tra la parte antica e quella più recente del camposanto, si è resa necessaria la chiusura di quel tratto per ragioni di sicurezza.

Al momento, non è chiara né la causa né l’entità del danno. Il sindaco Claudia Ferrari spiega che sono in corso le verifiche sulle crepe riscontrate. Al momento, quella zona del cimitero resterà transennata. Non è la prima volta che si verificano cedimenti al cimitero di Sarmato, da anni bisognoso di cure: in un anno sono già stati spesi 108mila euro per interventi di consolidamento del fronte esterno e di messa in sicurezza della chiesetta al centro del camposanto.