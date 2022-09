Vandali sul bus: tagliati i sedili e strappata la spugna. Autisti: “Noi esasperati”

Atti di vandalismo questa mattina, 1 settembre, sul Metrobus della linea Farnesiana-Besurica, a Piacenza. Ignoti hanno letteralmente tagliato la stoffa che ricopre i sedili del pullman e strappato la spugna al loro interno. Ad accorgersi del gesto l’autista che ha subito informato Seta. “E’ l’ennesima bravata con cui quotidianamente facciamo i conti – spiegano alcuni autisti – per non parlare dell’obbligo delle mascherine che non viene mai rispettato, mettendo a rischio la nostra salute”. Questi episodi rappresentano anche costi in più per l’azienda di trasporto pubblico e un disagio per gli altri passeggeri.

