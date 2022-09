Emporio solidale, 130 famiglie aiutate. Servono vestiti per bambini

Sono 130 le famiglie attualmente seguite e sostenute dall’Emporio solidale grazie anche alla solidarietà dei piacentini. Prima che scoppiasse la pandemia da Covid erano una settantina. Ma le richieste di aiuto sono in costante aumento e si preannuncia un autunno particolarmente difficile con il caro energia e l’aumento dei prezzi in generale. Dal 1 settembre, presso la struttura di via Primo Maggio 62, è partita la raccolta di vestiti usati per bambini 0-10 anni, autunnali e invernali. Per tutto il mese sarà possibile, negli orari di apertura, consegnare in Emporio i capi di abbigliamento donati: lunedì e mercoledì dalle 15 alle 17, martedì e giovedì dalle 9 alle 12. Intanto grazie alla generosità dei sostenitori è stato allestito lo scaffale dedicato agli articoli di cancelleria, che in queste settimane permetterà alle famiglie di preparare i bambini e i ragazzi all’inizio dell’anno scolastico. “Questi gesti di aiuto sono molto importati per noi e per tutte le famiglie che stiamo accompagnando” – spiega Lidia Frazzei, care manager dell’Emporio.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà