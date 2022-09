Consulta studenti scrive alla ragazza aggredita: “Non ti lasciamo sola”

“Siamo rimasti sconvolti da quello che ti è accaduto nella notte tra martedì e mercoledì, di come anche nella nostra città possa accadere un simile episodio.

Crediamo che sia importante esprimerti la nostra vicinanza, proprio perché il fatto di essere tuoi coetanei ci permette di immedesimarci, almeno in parte, in te e ci porta a vivere con apprensione la notte tra le strade della nostra stessa città. Anche in questo caso ci sentiamo di dire che l’unione fa la forza, non ti lasceremo sola, ma anzi ci attiveremo per sostenerti ed accompagnarti nel percorso che ti riporterà a camminare tranquilla per le strade di Piacenza. Insieme possiamo fare in modo che la nostra città si responsabilizzi, partendo proprio dalla consapevolezza che speriamo questo nostro messaggio possa creare”.

Sottoscrivono:

Virginia Zilli

Maya Pilotti

Anna Poggi

Aurora Subacchi

Camilla Bianchi

Tommaso Rossi

Sara Isingrini

Letizia Fiazza

Alice Donelli

Alice Bellocchio

Consulta Provinciale degli studenti di Piacenza