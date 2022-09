Carpaneto, al via i lavori per la pista ciclopedonale di via XXV aprile

Hanno preso avvio oggi i lavori per la realizzazione della pista ciclopedonale di via XXV Aprile, che collegherà l’incrocio con la Provinciale all’uscita dal centro paese in direzione Travazzano. Lo ha comunicato il sindaco Andrea Arfani sul social network Facebook.

“In questo modo – pedoni e ciclisti potranno percorrere in sicurezza la Provinciale che scende da Travazzano, sino all’incrocio con via Rossi. Si tratta del nuovo stralcio dei lavori che hanno portato alla realizzazione delle piste nel centro paese e su percorsi particolarmente sensibili”.

Al momento non è necessario interrompere o deviare la viabilità, in quanto i lavori interessano il lato strada.

