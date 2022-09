In Val Nure si rompono due tubi dell’acqua: interventi a Podenzano e Ponte dell’olio

Due rotture si sono registrate ieri sera sulla strada statale 654 di Val Nure a Podenzano e a Ponte dell’Olio.

In entrambi i casi si tratta di guasti nella rete idrica che hanno costretto una tempestiva mobilitazione per risolvere i problemi.

A Podenzano, il danno si è verificato sulla carreggiata nel tratto in cui la Statale prende il nome di via Roma all’altezza del distributore di carburante, mentre a Ponte dell’Olio, poco prima dell’incrocio per Riva, a lato della carreggiata. Qui il traffico è regolato da movieri.

Stamattina a Podenzano sopralluogo degli uffici comunali ai lavori pubblici, Anas e Ireti che ha iniziato i lavori di riparazione. Il traffico è a senso unico alternato con semaforo.

La polizia locale dell’Unione Val Nure Val Chero controlla che la viabilità sia comunque scorrevole e non si creino lunghe code.

