Nonna e nipotina cadono in bicicletta: soccorse e medicate

Attimi di paura nel tardo pomeriggio del 27 settembre in via XXIV Maggio, a Piacenza. Nonna e nipotina sono cadute in bicicletta e sarebbero rimaste ferite. La donna era in sella alla bici e la piccola di 5 anni era nel seggiolino. Per cause da accertare la nonna avrebbe perso l’equilibrio finendo a terra. La bimba è rimasta incastrata con un piedino nella ruota e la donna ha battuto la testa. Sul posto sono intervenuti i soccorsi.

