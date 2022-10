Fiorenzuola, ogni martedì attivo in biblioteca il supporto ai “lettori digitali”

Arriva il servizio “Sos Emilib” alla biblioteca comunale “Mario Casella” di Fiorenzuola d’Arda: tutti i martedì, su appuntamento, lo staff della biblioteca riceverà gli utenti per fornire loro supporto pratico nell’effettuare il primo accesso o utilizzare Emilib, la biblioteca digitale di Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna. Per prenotare il servizio di supporto, è necessario contattare la Biblioteca al numero 0523-983093 o alla mail [email protected]: la Biblioteca Comunale di Fiorenzuola d’Arda, sino al 14 giugno 2023 (compreso), osserverà l’orario invernale di apertura al pubblico: il lunedì i locali saranno chiusi, mentre il martedì, giovedì e sabato, saranno aperti dalle 8.30 alle 18.30. Il mercoledì e il venerdì, la Biblioteca sarà invece aperta dalle 13.30 alle 18.30.

CHE COS’È EMILIB

EmiLib MediaLibrary online è la prima rete italiana di biblioteche pubbliche per il prestito digitale, che consente di accedere on line, gratuitamente, alla collezione digitale della biblioteca da casa o dall’ufficio, consultando e-book, musica, video, audiolibri, giornali, riviste e molto altro ancora. Nella sezione Ebook è presente una collezione di libri, in formato PDF o EPUB, scaricabili in prestito digitale: tra le risorse open è disponibile una collezione di oggetti digitali, scaricabili e archiviabili senza limiti, mentre mediante il servizio Edicola è possibile consultare in piena autonomia, 24 ore su 24, la versione digitale di una serie di quotidiani nazionali e periodici da tutto il mondo.