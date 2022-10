Ziano, cade in bici e si infilza con una forca. Bambina di 11 anni in ospedale

Questa mattina nel comune di Ziano in località Casa Bella, una bambina di 11 anni girava in bici nel cortile quando ha perso il controllo ed è caduta. La bambina aveva in mano una forca che si è infilzata nell’addome.

La minore è stata trasportata dal personale sanitario del 118 presso l’ospedale di Piacenza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco.