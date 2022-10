Incidenti sul lavoro, Anmil: “A Piacenza meno morti, ma in aumento le malattie”

Diminuiscono gli infortuni mortali denunciati, ma aumentano le malattie professionali rispetto ai primi sette mesi del 2021. È il quadro presentato dal presidente provinciale di Amnil Maurizio Manfredi e dal vicepresidente Giovanni Ferrari questa mattina in occasione della 72esima Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, che ha visto la deposizione di una corona d’alloro in piazzetta Pescheria, seguita dalla celebrazione di una messa nella chiesa di San Francesco e da un incontro di approfondimento all’auditorium Sant’Ilario.

“È necessaria maggiore sensibilizzazione sia nelle scuole che nei corsi di formazione professionale” spiega Manfredi. “A Piacenza le malattie professionali denunciate sono aumentate del 35,6% (da 87 a 118), un incremento di quasi 15 punti percentuali rispetto a Rimini, secondo capoluogo che ha visto aumentare sensibilmente questa voce”.