Punti dalle api sul Trail della Val Trebbia: quattro podisti trasportati in ospedale

Soccorso alpino e Croce Rossa in azione in località Moglia di Bobbio per quattro concorrenti del Trail della Val Trebbia punti dalle api. Uno di loro, in particolare, è finito in shock anafilattico dopo il contatto con l’insetto. Non è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso, i partecipanti sono stati trasportati al punto di emergenza dell’ospedale di Bobbio. Presenti anche i vigili del fuoco per la ricerca dell’alveare, senza però un esito positivo.

