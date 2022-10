Si aggira con una roncola in via Manfredi: la polizia lo ferma con il taser

Circolava con una roncola in via Manfredi. È stato fermato dalla polizia: gli agenti gli hanno puntato il taser e l’uomo ha depositato a terra il coltello per tagliare arbusti e rami. E’ accaduto ieri pomeriggio, quando un individuo è stato segnalato al 113 mentre si aggirava nei pressi della chiesa della Santissima Trinità. È stato poi condotto in questura.

