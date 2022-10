“Smog e rumore alla Lupa, bus fermi al capolinea col motore acceso”. Replica Seta

“Il piazzale della Lupa è il capolinea del trasporto pubblico, eppure diversi autobus rimangono col motore acceso. Al disagio acustico per chi vive nelle vicinanze si aggiunge un’ulteriore fonte di inquinamento inutile”. E’ la segnalazione di alcuni residenti della zona di via Colombo. L’azienda Seta fa sapere che viene ricordato periodicamente al personale – con circolari interne e note di servizio – che in caso di sosta prolungata dei mezzi “il motore può restare acceso ma soltanto uno o due minuti, ovvero il tempo strettamente necessario a consentire il carico d’aria nei serbatoi dei freni e delle sospensioni o, nel periodo estivo, a mantenere in funzione l’impianto di condizionamento a beneficio degli utenti”. In ogni caso, bisogna rispettare le normative comunali in materia di lotta allo smog.

