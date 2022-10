Il cero votivo innesca un incendio in appartamento, anziana intossicata dal fumo

Intervento dei vigili del fuoco nella notte tra domenica 16 e lunedì 17 ottobre per un incendio in un appartamento di via Damiani, abitato da una anziana di 79 anni. Le fiamme hanno interessato la sala da pranzo dove, sulla credenza, era collocato un cero votivo che, dalle prime verifiche, ha innescato l’incendio.

All’arrivo dei soccorsi l’anziana era già sul pianerottolo dall’appartamento, ed è stata accompagnata dai carabinieri del Radiomobile fuori dall’edificio per le cure. E’ stata affidata al personale sanitario del 118 che l’ha trasportata all’ospedale per una intossicazione da fumo.

L’appartamento, al sesto piano di un condominio, è stato messo in sicurezza dai vigili del fuoco ed è stato dichiarato agibile. Durante le operazioni di spegnimento gli inquilini di tre appartamenti al piano superiore sono stati temporaneamente evacuati a scopo precauzionale.