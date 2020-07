Nuovo asfalto in via Damiani. Restyling in via Tammi e via Canzi

Restyling per via Damiani, dove è stato completato l’intervento di riasfaltatura e posa della segnaletica orizzontale. La strada tra via Dante e via Da Vinci è stata così riqualificata, dopo diverse segnalazioni da parte della cittadinanza.

I tecnici hanno terminato anche la sistemazione di via Tammi e via Canzi con la sostituzione dei cordoli malmessi e la realizzazione di nuova pavimentazione dei marciapiedi, mentre sono in fase di completamento i lavori in via Lanfranco.

“Quello su via Damiani – commenta l’assessore Marco Tassi – è un ulteriore intervento di manutenzione straordinaria, che rientra nel complessivo programma dei lavori pubblici con il quale l’amministrazione Barbieri sta riqualificando una serie di strade e marciapiedi della città, dal centro alle periferie. Prossimamente, inoltre, s’interverrà in via Giordani giungendo così a concludere la riqualificazione dell’intero asse che da via Martiri della Resistenza raggiunge Piazza Borgo”.