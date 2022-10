Rotary Club piacentini uniti per l’incontro con il governatore Conte

In occasione della visita del governatore distrettuale Carlo Conte, i sette club Rotary facenti parte del gruppo piacentino insieme ai due Rotaract del Distretto 2050 si sono riuniti.

In un clima di amicizia e gioia tipico dello spirito rotariano, i quasi 200 soci presenti all’ex Carmine, hanno partecipato all’evento che rappresenta un momento di formazione e riflessione del sodalizio, alla presenza anche di Autorità istituzionali locali con cui i Club collaborano attivamente.

L’onore di casa è stato affidato, a nome di tutti i rotary piacentini, a Giovanni Struzzola, presidente del Rotary Piacenza il Club più anziano del territorio che ha dato il benvenuto al governatore Conte presentandogli la consistenza territoriale dei Club piacentini che assieme sommano ad oltre 280 soci.

Struzzola ha altresì sottolineato come i sette club si stiano attenendo alle desiderate del governatore medesimo che consistono nella più ampia amicizia, collaborazione tra i club ed un opportuno coordinamento nelle varie iniziative messe in cantiere al fine di ottimizzare le risorse.

A tal fine il presidente del Rotary Piacenza ha illustrato sommariamente al governatore tre services che i sette club organizzeranno e che saranno illustrati nel corso della serata dai singoli club.

La serata è proseguita poi con l’intervento dell’assistente del governatore Giancarlo Gerosa che, dopo i saluti, ha illustrato ai numerosi intervenuti il curriculum di Carlo Conte e la sua storia rotariana come assistente, membro e presidente delle commissioni distrettuali, benefattore e insignito di sette PHF.

Il governatore ha voluto sottolineare l’importanza del cambiamento, parola chiave in questo momento storico, perchè implica la volontà di tutti di ripartire dopo il Covid e di investire e progettare services che possano essere un valido sostegno per il territorio. I Rotary devono puntare sulla partecipazione e sulla condivisione, elementi essenziali per pianificare il cammino associativo nel solco dell’inclusione ed integrazione.

I club hanno presentato ai soci ed al governatore tre services di gruppo che aiuteranno realtà, molto impegnate nel territorio a favore di persone fragili, ovvero “Laboratorio Ciber Angeli” a favore di persone affette da autismo facenti capo alla Cooperativa San Giuseppe che prevede l’acquisto di una stampante 3D, un pantografo con taglio laser e ore di formazione per chi dovrà operare su tali apparecchiature, la seconda “ Il Battesimo della Sella” ovvero una manifestazione ippica a scopo benefico il cui ricavato verrà devoluto sempre alla medesima Cooperativa per acquistare delle attrezzature che gli erano state rubate nei mesi scorsi, nonchè il progetto di acquisto di un veicolo per il pensionato e Casa protetta Vittorio Emanuele II.

Durante la serata sono stati consegnati dei riconoscimenti a Rotariani che si sono distinti nel servizio per gli altri mettendo a disposizione la loro professionalità a favore di attività assistenziali sanitarie presso paesi africani particolarmente bisognosi e al servizio dei cittadini ucraini giunti nella nostra Provincia.

In chiusura è avvenuto il tradizionale scambio dei gagliardetti di Club.