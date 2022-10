Passaggi a livello e lavori alla stazione di Sarmato. I sindaci incontrano Rfi in Prefettura

Lunghe attese ai passaggi di livello e ritardi nei lavori di sistemazione della stazione ferroviaria di Sarmato. Questi i punti salienti al centro della riunione con protagonisti i referenti di Rete ferroviaria italiana, i comuni di Sarmato, Rottofreno e Calendasco con la Prefettura.

Rfi si è impegnata a offrire risposte concrete in breve tempo. Già negli tre ultimi giorni il monitoraggio effettuato dalla società ha riscontrato una riduzione dei tempi di attesa; inoltre è stato chiesto che il monitoraggio prosegua e che i dati vengano condivisi con i Comuni, al fine di avere una fotografia chiara della situazione.

In particolare la situazione di ritardo deriva da un duplice fattore: da un lato il sistema automatizzato di chiusura entrato in funzione nella primavera 2021 e dall’altro la concomitanza dei lavori sulla linea. Il lavoro di squadra tra i comuni, la Prefettura e l’interesse della Regione è in corso da tempo al fine di garantire un rientro dei tempi di attesa e un miglioramento della fruibilità del servizio.

Parte della problematica è dovuta al rallentamento dei treni nel comune di Sarmato per i lavori al fabbricato viaggiatori, rallentamenti che Rfi ha assicurato di poter cancellare entro i primi sei mesi del 2023. Il cantiere al fabbricato viaggiatori è iniziato nella giornata di oggi e proseguirà nel prossimo anno, per poi abbattere le barriere architettoniche.