Il volontario: “Pronto a riparare l’altalena, ma il Comune mi dia i seggiolini”

“Sono pronto ad aggiustare le altalene, ma il Comune mi dia i seggiolini nuovi. Li aspetto da un mese”. E’ l’appello del volontario di Camposanto Vecchio Roberto Bottazzi, che chiede un riscontro concreto da parte dell’ente pubblico per la riparazione del gioco. “Posso fare la mia parte, come sempre. Ma l’amministrazione deve fornirmi i pezzi”. Bottazzi non si tira indietro: l’area verde all’imbocco dell’argine del Trebbia viene spesso sistemata dalle sue mani pazienti, con piccoli lavori di manutenzione sulla staccionata o le panchine. Ecco l’intervista nel servizio del Tgl qui sopra.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà