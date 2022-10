Sarmato, ultimo atto per l’ex cinema Topo Nero. Al suo posto parcheggio e area verde

Sarà l’ultimo atto e poi il sipario cadrà definitivamente sull’ex cinema Topo Nero di Sarmato: venerdì sera, alle ore 21.00, si terrà alla sala “Torreggiani” di piazza Roma un consiglio comunale straordinario – e a suo modo “storico” – nel quale sarà decretato il passaggio di proprietà dell’immobile fatiscente e abbandonato da circa quarant’anni al Comune. Sarà la condizione necessaria per dare il via ai lavori di abbattimento che dovrebbero iniziare indicativamente dalla metà di novembre.

La maggioranza guidata dal sindaco Claudia Ferrari è riuscita laddove le precedenti amministrazioni, a prescindere dal colore politico, avevano fallito: grazie a una procedura di esproprio e molta buona volontà, il Comune sborserà 115mila euro ai proprietari dell’immobile, una cifra in linea con la perizia effettuata dall’Agenzia delle Entrate. Il privato ha rinunciato ad ogni ricorso ed ha accettato l’accordo bonario con l’amministrazione. Di conseguenza, ora, l’immobile è a tutti gli effetti di proprietà comunale e il consiglio comunale di venerdì sera andrà a sancire questo storico risultato, atteso da decenni dai sarmatesi.

In base al progetto già approvato, nell’area del’ex cinema immediatamente a ridosso di via Bettola sarà realizzato un piccolo parcheggio a servizio delle scuole medie, con spazio di manovra per lo scuolabus; la restante area sarà lasciata a verde (con nuove alberature, panchine o cestini) a disposizione della scuola e delle più varie attività pubbliche. A suggerire i possibili usi futuri sono stati gli stessi cittadini di Sarmato che hanno partecipato nei mesi scorsi al percorso partecipato finanziato dalla Regione.