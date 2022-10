Zucca regina delle mense scolastiche: alla De Gasperi pranzo con coach Bernardi

Pranzo speciale nelle mense scolastiche cittadine, dove il menu portato in tavola oggi, giovedì 27 ottobre (seconda giornata a tema di un ciclo dedicato), ha celebrato la regina dell’autunno: la zucca, servita nel risotto e come goloso dessert nel pane che ne porta il nome, a completare il pasto che prevedeva anche polpettone di lenticchie e carote.

“Un duplice omaggio, a un ortaggio di stagione che rappresenta anche un ottimo prodotto a chilometro 0”, sottolinea l’assessore alle politiche educative Mario Dadati, accolto alla primaria De Gasperi dagli alunni, dalle insegnanti e dal dirigente del Terzo Circolo Didattico Romeo Nicola Manno insieme all’ospite d’onore, l’allenatore della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza Lorenzo Bernardi.

“Come sempre – aggiunge Dadati – la presenza di un campione dello sport, che ringrazio per la disponibilità e l’attenzione, ci aiuta a proporre ai bambini l’esempio positivo, a maggior ragione capace di suscitare interesse ed entusiasmo per il suo straordinario percorso agonistico, di cosa significhi seguire uno stile di vita salutare, che integra l’attività fisica con una sana e corretta alimentazione”.

Ad accompagnare l’assessore Dadati e coach Bernardi, il consigliere comunale e pediatra Giuseppe Gregori, la dietista Monica Maj, responsabile del controllo qualità e Laura Dallagiovanna per Cir Food, unitamente alla referente del Comune di Piacenza per le refezioni scolastiche, Valentina Serio. Il pranzo è stato occasione per ricordare le proprietà nutrizionali della zucca, che grazie alla scarsa presenza di lipidi e proteine, nonché al limitato apporto di carboidrati, presenta un contenuto calorico molto ridotto. Ricca di potassio, ferro e fosforo, la zucca è un alimento prezioso per il suo contenuto di beta-carotene, che il nostro organismo riesce a trasformare in vitamina A, con importantissime funzioni a difesa del corpo: dal funzionamento ottimale della vista allo sviluppo e differenziazione dei tessuti, senza dimenticare le proprietà antiossidanti che contrastano la formazione dei radicali liberi.

Il prossimo menu speciale, il 17 novembre, sarà un tributo ai bambini e ragazzi ucraini, con piatti tipici della loro tradizione gastronomica.