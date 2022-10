L’Ausl sulla Casa della salute di Monticelli: “Servizi non in pericolo, aperti al dialogo”

“Il percorso di valutazione intrapreso non mette in pericolo i servizi oggi garantiti dalla Casa della salute di Monticelli. Il dialogo tra il direttore generale Paola Bardasi e il sindaco Gimmi Distante è aperto, nella logica di salvaguardare il valore della Casa della salute per la comunità non solo di Monticelli ma di tutti i cittadini che afferiscono ai servizi”.

E’ quanto riferisce l’Ausl in merito all’ipotesi, presentata nei giorni scorsi alla Conferenza territoriale socio sanitaria, di trasferire i servizi ambulatoriali della Casa della salute di Monticelli a Cortemaggiore. Una prospettiva motivata dal caro bollette per la gestione della struttura.

“In riferimento alla necessità di intraprendere azioni di efficientamento energetico e sulle ipotesi presentate nei giorni scorsi – si legge in una nota – nei prossimi giorni è previsto un incontro. Vogliamo rassicurare i cittadini: il percorso di valutazione delle migliori soluzioni possibili sarà portato avanti insieme alle istituzioni locali”.