Travo, si ribalta col trattore in località Roncole: agricoltore 71enne finisce in ospedale

Sono serie le condizioni del conducente del trattore rimasto coinvolto questo pomeriggio in un incidente a Roncole Sopra, nel comune di Travo: stando alle prime informazioni raccolte, un 71enne, l’uomo stava caricando alcuni rotoballe di fieno all’interno della propria azienda quando, per cause ancora da accertare, il mezzo si è messo in moto e nel tentativo di fermarlo l’agricoltore è rimasto schiacciato. Sul posto sono giunti i soccorritori della Pubblica Assistenza Val Trebbia di Travo, insieme all’auto infermieristica del 118 di Bobbio e ai vigili del fuoco. Il ferito è stato trasportato all’ospedale di Piacenza: non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita.

L’eliambulanza, a causa delle condizioni meteo sfavorevoli, è atterrata a Rivergaro nei pressi del campo sportivo: non è stato necessario caricare il ferito sul velivolo.