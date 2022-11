Gazzola, progetto da 80mila euro per “ampliare la biblioteca Maestri del Boca”

Al posto del polveroso archivio comunale, una confortevole sala lettura a servizio della biblioteca che possa essere anche facilmente accessibile dai disabili: ecco il progetto – del valore di 80mila euro – che il comune di Gazzola ha predisposto per recuperare due stanze al piano terra del municipio, in modo da potenziare ancora di più la biblioteca “Maestri Del Boca”. Si spera, così, di poter accedere ad un apposito finanziamento messo a disposizione dal Gal del Ducato.

Il progetto è stato realizzato dall’architetto Enrico Gandolfi e va in continuità con l’ampio intervento di restauro del municipio che è già stato svolto tra il 2017 e il 2020. Gli interventi principali prevedono lo sgombero dell’attuale spazio accanto alla biblioteca del piano terra, trasferendo l’archivio comunale nel sottotetto dell’edificio, a suo tempo già recuperato; quindi saranno intonacati e tinteggiati i muri interni, sarà restaurato il soffitto di legno a cassettoni, rimessi a nuovo i pavimenti e soprattutto sarà realizzata un’apertura nella parete, dove oggi già esiste una finta porta (tamponata a suo tempo), che metta in collegamento la futura sala di lettura con la biblioteca.

La prospettiva, visto il successo della nuova biblioteca, è di arricchire di scaffali lo spazio principale. Al tempo stesso, l’intervento prevede l’installazione di una rampa inclinata e di un servoscala che consenta l’accesso anche ai disabili: in questo modo, chi è in carrozzina potrà accedere in primis alla sala lettura e da lì, tramite la nuova apertura, direttamente alla biblioteca. Oggi, infatti, l’accesso alla sala da parte dei disabili in carrozzina è molto difficoltoso se non impossibile, poiché l’accesso principale prevede il superamento di tre ampi gradini.

