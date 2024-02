“Creare lavoro in montagna”: dalla Regione 11 milioni di euro per l’appennino

Sono 29 i comuni della nostra provincia che potranno accedere agli oltre 11 milioni di euro stanziati dalla Regione Emilia-Romagna attraverso l’approvazione della proposta di strategia del Gal del ducato per le aree rurali dell’Appennino piacentino e parmense. L’obiettivo è creare opportunità di lavoro e promuovere il territorio.

“Aggregare per innovare” – è il tema al centro dell’indirizzo progettuale promosso dal Gal del ducato. “Le linee strategiche noi le abbiamo recepite dal territorio girandolo e captando problematiche e opportunità” le parole di Gino Losi, presidente del Gal del ducato. Grande soddisfazione per il secondo posto aggiudicato dalla proposta di strategia presentata dal consorzio nella graduatoria finale pubblicata dalla Regione Emilia-Romagna.

Creare opportunità di lavoro e valorizzare il territorio montano anche al di fuori del contesto provinciale. Questi gli obiettivi alla base del progetto organizzato dal Gal del ducato. “La valorizzazione turistica è un tema primario – spiega il vicepresidente Alessandro Cardinali -. Puntiamo a nuovi servizi, agriturismi, locande che potranno migliorare le modalità di accoglienza. Quando si parla di servizi turistici si parla anche di mountain bike, escursionismo e vie del gusto.” “Riuscire ad aumentare la visibilità del nostro territorio è fondamentale soprattutto in riferimento a tutte quelle aziende e realtà che operano nel nostro appennino – continua Cardinali -. Nei bandi sono inserite anche nuove opportunità di lavoro per rendere attrattive le nostre montagne. Un’occasione da raccogliere”.

Grande attenzione anche alla tematica ambientale e alla tutela del territorio – . “Ci siamo concentrati su tre punti che vanno affrontati nel prossimo quadriennio – conclude Losi -, l’invecchiamento della popolazione, il cambiamento climatico con la transizione ecologica e la transizione digitale. Le azioni proposte dal Gal nel suo piano strategico, seppure su ambiti apparentemente diversi, incrociano tutti questi temi di contesto”. “È importante sottolineare – commenta Monica Patelli, presidente della Provincia di Piacenza – che l’area che beneficerà dei fondi è ancora più estesa visto il coinvolgimento dei Comuni di Castel San Giovanni e San Giorgio. Si tratta quindi di opportunità in più per la popolazione, per le aziende e per gli enti pubblici che operano sulle nostre montagne”.