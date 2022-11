CRI Piacenza: nuovo gazebo da Lions Club Gotico. Veicolo in più per l’Unità Cinofila

La sezione di Piacenza della Croce Rossa ha da oggi un nuovo gazebo donato da Lions Club Gotico e un veicolo in più per l’Unità Cinofila. La presentazione è avvenuta domenica 6 novembre in piazza Sant’Antonino.

“Un’importante donazione che ci hanno consegnato i Lions – spiega Alessandro Guidotti, Presidente Provinciale di Piacenza della Croce Rossa Italiana -. Verrà impiegato sia su attività di protezione civile che in ambiti istituzionali: un ulteriore tassello al materiale che abbiamo a disposizione per operare sempre meglio a favore della collettività”.

“Noi siamo sempre disponibili ad aiutare a chi fa del bene e chi ha bisogno. È la nostra missione – afferma Maria Grazia Regalli, Presidente del Lions Club Piacenza Gotico -. Lo abbiamo fatto e lo facciamo nelle emergenze (come avvenuto per la regione Marche). L’intento è sempre quello di fornire direttamente un bene che serve: in questo caso si tratta di un gazebo, ma ci siamo spesi, in altri frangenti, ad esempio per fornire cani guida e per regalare bastoni elettronici per persone ipovedenti. Dove c’è bisogno i Lions ci sono, qui così come in tutto il mondo”.

“Ringrazio il Lions Club Piacenza Gotico – spiega Michele Gorrini, coordinatore della Sede di Piacenza della Croce Rossa -. Si tratta di una struttura polivalente, che occupa un’area di dodici metri quadrati, e che è di grande importanza perché la potremo utilizzare in diversi ambiti: la sua praticità e maneggevolezza la rendono adatta ad essere montata in una manciata di minuti su scenari di emergenza, così come verrà utilizzata a supporto delle attività del nostro Nucleo Opsa (Operatori polivalenti di salvataggio in acqua, specializzati nel soccorso in ambiente acquatico), oltre che attività di promozione dell’Associazione, fino agli interventi o all’addestramento del Nucleo Cinofili”.

“Da oggi è finalmente operativo il Fiat Ducato che va ad implementare il parco mezzi del Nucleo Cinofili della CRI di Piacenza – prosegue Michele Gorrini – che è formato da una dozzina di operatori. Per loro questo pulmino (che abbiamo riadattato attingendo a fondi del Comitato CRI di Piacenza) va a costituire un secondo mezzo operativo, dotato di tre gabbie per il trasporto in sicurezza di altrettanti cani oltre che di strumenti e attrezzature a supporto delle eventuali attività di ricerca in quanto, ricordiamolo, si tratta di un Nucleo regionale che ha competenze territoriali molto ampie è pronto ad essere chiamato ad intervenire su scenari diversi”.