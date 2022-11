Comune di Piacenza e Fs insieme per un progetto di rigenerazione urbana

Si è svolto ieri mattina un incontro tra l’amministrazione comunale di Piacenza e FS Sistemi Urbani, società capofila del Polo Urbano del Gruppo FS Italiane, volto a riprendere il confronto sulle tematiche del Protocollo d’Intesa siglato nel 2019 da Gruppo FS Italiane, Comune di Piacenza e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Oltre a quanto previsto dall’accordo, le parti hanno condiviso di lavorare ad un progetto di rigenerazione urbana di un ambito composto da aree comunali e ferroviarie.

L’obiettivo consiste nello sviluppare di comune accordo funzioni di interesse collettivo (impianti sportivi, ricettivi, ludico ricreativo, etc) ad integrazione del verde pubblico e di aree per la sosta, con lo scopo di favorire l’intermodalità e realizzare reti ciclopedonali, favorendo lo scambio con il servizio ferroviario. Sarà avviato uno studio per ricucire il centro storico della città con le aree lato est della stazione (lato fiume Po) attraversando la via Emilia e la stazione in assenza di barriere architettoniche.

Le parti hanno concordato che tutte le previsioni troveranno attuazione attraverso la sottoscrizione di una specifica intesa amministrativa.

Presenti all’incontro in Municipio il sindaco di Piacenza Katia Tarasconi e l’assessore all’Urbanistica Adriana Fantini, la parlamentare e consigliere comunale Paola De Micheli, l’amministratore delegato di Fs Sistemi Urbani (Gruppo Fs Italiane) Umberto Lebruto e Giuseppe Savoia, responsabile d’area di Fs Sistemi Urbani (Gruppo Fs Italiane).

