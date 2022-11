Un giardino sensoriale per i ragazzi al Centro socioriabilitativo “La Girandola”

In primavera e in estate avrà colori e odori particolari che “permetteranno ai ragazzi di scoprire il mondo e a vivere con bellezza i momenti che passiamo insieme”. È il nuovo giardino sensoriale che ieri mattina il Centro Socio Riabilitativo Diurno “La Girandola” e CoopSelios, in Strada Valnure, ha inaugurato nei suoi spazi verdi grazie al prezioso contributo dei Lions Clubs di Piacenza e provincia del Distretto 108lb3.

“Questo piccolo giardino sensoriale rappresenta un punto fondamentale per le attività nel centro – spiega Marisa Monticelli, coordinatrice del centro. – Prendersi cura di una pianta, che cresce e cambia con le stagioni, permette di avere una conoscenza aggiuntiva che nel centro non sarebbe possibile”. Permetterà di comprendere a livello cognitivo il tempo che passa e la natura che cambia, “e insegnerà a prendersi cura, ad avere un’attenzione per qualcosa che non siamo solo noi. Il contatto diretto con la natura è sempre stato di grande supporto – continua – il progetto del giardino sensoriale del centro si aggiunge a quello di qualche tempo fa che ha visto l’allestimento di alcune vasche con pesci in un’altra zona del parco”. Ma quello di ieri è stato «un’importante momento di integrazione con la città – racconta Monticelli – il primo di una serie di progetti di collaborazione con la cittadinanza”.